亚美尼亚政治危机 总理遭军方逼宫

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（法新社叶里凡25日电） 亚美尼亚军方要求总理帕辛扬（Nikol Pashinyan）辞职，帕辛扬今天指控军方意图政变并号召民众上街，两派阵营都有上万人在首都叶里凡市中心集会互别苗头。

亚美尼亚武装部队参谋总长加斯派瑞安（Onik Gasparyan）今天出人意表要求政府下台，数小时后，帕辛扬在叶里凡市中心召集约2万名支持者，抗议军方企图推翻他的政府。

反总理的阵营也号召约1万人在不远处互别苗头，然后开始扎营、在国会外设路障，誓言日以继夜抗争。

帕辛扬在集会期间要求武装部队支持政府，「我在此命令所有将领、军官和士兵，克尽职责保护国界和领土完整」，还说「军方必须服从人民和民选当局」。

帕辛扬表示，他已准备好与反对阵营对谈，但也扬言逮捕任何做出超越合理政治诉求行为的人。

帕辛扬自去年11月以来就面临下台压力，反对派批评他处理纳戈尔诺．卡拉巴赫地区（Nagorno-Karabakh ）争议不当。

亚美尼亚和亚塞拜然去年为具争议的纳卡区激战6周，造成双方逾6000人死亡。双方在俄罗斯斡旋下签署和平协议，亚美尼亚最后以放弃大片土地作收，引发民众不满情绪高涨。

© 2021 AFP