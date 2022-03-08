（法新社香港8日电） 投资人试图评估乌克兰战争对全球经济影响之际，亚洲股市今天进一步挫跌，油价续涨，镍价涨破10万美元。

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俄罗斯持续进攻邻国乌克兰，大宗商品价格陆续创下多年新高，迫使观察家重新评估全球复苏前景，部分观察家警告，通膨飙升、经济成长减缓或衰退，恐持续一段时间。

美国表示，考虑禁止全球第3大石油生产国俄国原油进口后，布伦特原油价格飙至每桶近140美元，创下2008年以来最高价，昨天全球股市一片惨绿。

欧洲对美国的想法不太感兴趣，德国总理萧兹（Olaf Scholz）表示，俄国石油和天然气对欧洲经济「颇为重要」。欧盟约40%天然气和25%石油从俄国进口。

在此同时，莫斯科警告，将对因为入侵乌克兰遭西方严格制裁进行报复，可能会切断通过北溪一号（Nord Stream 1）管道向欧洲供应的天然气，使原油面临更大压力。

欧洲天然气价格昨天狂飙到历史新高，乌克兰和俄国供应的其他大宗商品价格也纷纷攀涨。小麦价格涨到空前新高；镍价每公吨涨破10万美元，创历史新高，后来涨幅回落。

东京、香港、新加坡、首尔、威灵顿都收跌逾1%；上海和台北股市挫跌超过2%；马尼拉股市重挫逾4%；雪梨和雅加达股市也都收黑。

© 2022 AFP