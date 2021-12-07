（法新社香港7日电） 投资人看好COVID-19（2019冠状病毒疾病）新变异病毒株Omicron将证明不如原先担忧的那么危险，带动美国股市昨天收盘劲扬，亚洲股市今天受到激励全线收高。

广告 继续浏览后续

Omicron变异株已在全球各地现踪，但尚未传出死亡病例。各国当局持续努力判断这支病毒株传染力有多高，以及现有疫苗的对抗效力有多强。

美国首席防疫顾问佛奇（Anthony Fauci）周末表示，关于Omicron严重性的初步数据「有点振奋人心」。欧洲和美国股市昨天应声反弹，其中道琼指数收盘上扬1.9%。

纽约外汇经纪商安达（OANDA）的资深市场分析师海利（Jeffrey Halley）表示：「那无疑是市场唯一需要听到的消息。在亚股带领下，欧洲和美国股市买气回笼，且如预期由旅行和休闲类股领涨，科技类股则仅小幅上扬。」

冈三网路证券公司（Okasan Online Securities）也在客户报告中指出：「对于Omicron变异株的过度恐惧已缓和，股市买气跟着大增。」

另一方面，中国央行今天采取调降存准率行动，有助缩限中国地产业债务危机带来的经济冲击，也提振亚股投资人信心。

中国人民银行宣布，15日起将大多数金融机构的存款准备金要求比率调降0.5个百分点，长期将为中国经济注入人民币1.2兆元（约新台币5.2兆）资金。中国地产业巨擘恒大在香港股价应声收涨1.10%。

近日股价连番重挫的中国电子商务巨头阿里巴巴，今天在逢低进场买气加持下，在香港挂牌股价收盘大涨逾12%，助攻港股大盘收高2.71%。

东京股市收盘劲扬1.89%，上海股市收高0.16%，雪梨、新加坡、首尔、威灵顿、台北、雅加达、马尼拉和曼谷股市全数收红。

© 2021 AFP