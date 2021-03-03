亚股全面收高 通膨和股市修正疑虑持续

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（法新社香港3日电） 前一个交易日挫跌的亚洲股市今天全面收涨，不过，投资人仍对股市可能出现修正走势抱持谨慎态度，同时市场对资产泡沫和通膨攀升的疑虑持续与抗疫的进展拔河。

疫苗的供应增加和施打扩大、拜登政府的振兴经济措施一如预期通过，加上新增感染病例减缓，以及防疫封锁措施松绑等消息，都带动各界对全球经济下半年活动可望激增的论述。

不过，通膨预期心理仍让市场困扰，投资人忧心砸钱拚经济恐造成物价一飞冲天，迫使美国联邦准备理事会（Fed）调高利率，而移除了去年对股市提供支撑的三大支柱之一。

市场对通膨的焦虑，加上12个月来的涨势已把指数推高至历史新高或多年来高点，造成股市近来的震荡。

上周美国公债殖利率攀升引发股市卖压，尽管本周债市回稳，投资人仍持谨慎态度。殖利率攀升意味着利率将上扬。

而在白宫表示，可望有足够的疫苗在5月底前让国内每位成年人接种疫苗，比之前预期还早了两个月后，市场很快重燃希望。

AxiTrader策略师殷尼斯（Stephen Innes）说：「市场的通膨预期心理也是如此。尽管疫苗捎来的好消息试图对市场的风险情绪注入强心针，但通膨若如预期上扬时，这可能会是双面刃， 一旦迫使联准会出手时，更是如此。」

摩根士丹利私人财富管理公司（Morgan Stanley Private Wealth Management）的西蒙尼提（Katerina Simonetti）表示：「我们认为我们依然处于牛市，不过，我们年初以来看到像这样的拉回十分自然，有时甚至是必要的。」

西蒙尼提告诉彭博电视：「倘若利率开始攀升，比预期还快，市场可能会有更大的拉回走势。」

港股今天领涨亚股，恒生指数收涨2.70%，上证综合股价指数收涨1.95%，台北股市收涨1.66%，日经指数收涨0.51%，首尔股市收涨1.29%，澳洲股市收涨0.82%，新加坡股市收涨0.78%。

© 2021 AFP