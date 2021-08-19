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（法新社香港19日电） 美国联邦准备理事会（Fed）会议纪录暗示今年底前可能开始缩减购债规模，美股闻讯收黑，亚洲股市今天也几乎全数收跌。

联准会因疫情而实施的宽松货币政策，带动全球股市维持一年多涨势，如今出现宽松货币政策将写下句点的预期，再加上COVID-19（2019冠状病毒疾病）Delta变异株疫情快速蔓延，各国当局重新祭出防疫措施，迫使经济学家对经济复苏状况重新评估，在在让投资人情绪悲观。

中国持续打压科技公司的担忧，也继续对投资人造成负面影响。中国游戏龙头腾讯警告，北京将采取进一步措施，加强限制游戏产业。

经济强劲复苏恐加速物价上涨，如果联准会没有及时采取行动，可能产生失控的状况，投资人对此相当担心，已有一段时日。

根据联准会会议纪录，「大多数与会者指出，今年开始放慢资产购买步伐可能是合适的。」

香港恒生指数下跌逾2%，东京和新加坡股市也下挫逾1%，台北和雅加达股市挫跌逾2%，首尔股市下跌1.9%，上海和雪梨股市也都收跌。

然而，威灵顿股市上涨将近2%，主因是纽西兰当局表示他们在一起导致全国封锁的COVID-19确诊病例源头追查上，已经取得突破。

© 2021 AFP