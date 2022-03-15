亚股几乎全收跌 港股持续重挫

（法新社香港15日电） 亚洲股市今天几乎全收跌，中国科技之都深圳因为COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情严峻封城，加上俄罗斯向中国请求军援的担忧，香港科技股领跌恒生指数。

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俄军入侵邻国乌克兰至今，全球股市持续急剧下跌，国际强权对俄国实施瘫痪性制裁，众多跨国企业纷纷退出俄国市场。

外界担心制裁措施对俄国大宗商品供应造成影响，尤其是石油，国际油价飙涨也让人担心已经很高的通膨将失控，冲击脆弱的经济复苏。

香港股市是受最严重打击市场之一，中国监管机构对科技企业的打压，早就让香港承受不小压力，这是中国政府收紧对经济控制的举措之一。

美国当局也正寻求对在纽约上市的中国企业施压消息，上周引发美股中概股集体暴跌。传出深圳封城新闻后，今天卖压持续出笼。

中国表示，深圳14日起封城7天，抑制疫情扩散后，香港恒生指数昨天急跌，恒生科技指数大跌11%。

恒生指数今天跌幅一度超过6%，最终收跌5.72%，恒生科技指数则暴跌8%左右。

上海股市也挫跌4.95%；雪梨、首尔、台北、雅加达、曼谷和威灵顿股市都收跌；东京、新加坡和马尼拉股市则收涨。

© 2022 AFP