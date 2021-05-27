亚股升势歇息 收盘涨跌互见

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（法新社香港27日电） 近日股市出现一波涨势后，投资人买气稍歇；加上担心全球经济复苏会刺激通货膨胀明显升温，迫使央行提前缩减货币宽松政策，亚洲股市今天收盘走势分歧。

近几个月交易商益发担忧经济强劲复苏对物价的影响。尽管包括美国联邦准备理事会（Fed）等重要官员一再重申，任何通货膨胀升温只是暂时性，央行超宽松货币政策将实施至复苏稳上轨道。但投资人的忧虑仍在。

最近在一些国家更出现立场松动迹象。包括纽西兰、加拿大和挪威的央行都已暗示，可能开始缩减收购债券措施的规模，甚至最快明年开始升息；冰岛央行更已开始这类行动。

派柏桑德勒公司（Piper Sandler & Co）策略师强生（Craig W. Johnson）指出：「投资人似乎选择相信联准会所预测的通膨升温只是暂时现象，但我们揣测，若未来几个月缺乏证据支持，投资人可能失去信心。」

强生还说，在交易商能更清楚掌握可能的通膨走向和央行计画之前，市场很可能将继续受到不稳定性和经济不确定性摆布。

美国股市昨天收盘又见小涨，无法提供强劲利多，使得亚洲股市今天难以维系本周以来涨势。东京和台北股市收盘下跌0.3%，香港股市收低0.2%，首尔股市收跌0.1%，威灵顿股市收挫0.8%。

不过，上海股市收盘上涨0.4%，新加坡股市收高0.6%，马尼拉股市更爆出逢低进场买气大涨5.1%，曼谷、吉隆坡和雅加达股市也全数收红，雪梨股市则收平。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP