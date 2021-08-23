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（法新社香港23日电） 美联准会高层表示，Delta变异株散播可能令他重新考虑对缩减购债的观点，激励美股上周五表现，投资人本周追随这股强健涨势，亚股及油价历经上周跌势后，今天因逢低买盘反弹。

对于COVID-19（2019冠状病毒疾病）Delta变异病毒株的忧心，令全球股市感到不安，因为Delta疫情迫使若干政府重新实施限制措施。与此同时，联准会上周公布7月会议纪录，显示可能在年底前开始撤回大量金融支持，进一步令市场感到惊慌。

庞大的债券购买计画，以及创纪录的低利率，是逾一年来全球经济复苏的重要支柱；而预期资金将被抽走，已阻碍了经济复苏进程。

不过，被视为鹰派的美国达拉斯联邦准备银行（Federal Reserve Bank of Dallas）总裁凯普兰（Robert Kaplan）上周五指出，他可能有鉴于Delta变异病毒株快速散播，重新考虑他认为应早点缩减购债的观点。

凯普兰的发言造成美元贬值，促使油价反弹上涨逾2%，而观察家也指出，对于原油需求的考量，可能引发石油输出国家组织（OPEC）及其他主要产油国重新考虑虑每月增产计画。

此外，凯普兰的发言也振奋美股劲扬，3大指数上周五全数反弹，亚股今天本周开市追随美股涨势普遍收红。

东京股市日经225指数上扬1.8%，收27494.24点；香港恒生指数上涨1.1%，收25109.59点；上海证券交易所综合指数扬升1.5%，收3477.13点。

曼谷、雅加达股市皆上涨逾1%，雪梨、首尔、威灵顿及孟买股市也上扬，台北股市则劲扬逾2%。

© 2021 AFP