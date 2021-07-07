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（法新社香港7日电） 美股道琼工业指数和标准普尔500指数昨天收黑，而亚洲股市在投资人担忧经济复苏前景和中国扩大打压科技企业的情况下，今天普遍跟随美股跌势收低。

石油输出国家组织和俄罗斯等产油国联盟（OPEC+）最新一轮协商增产的谈判破局后，油价昨天一度暴涨，美国原油期货价格逼近7年来的高点。但投资人随即想到限制原油产量的行动可能土崩瓦解，转而抛售布伦特原油和西德州中级原油期货合约。

这波油价趋势也加剧通膨疑虑。投资人忧心经济过热可能迫使美国联邦准备理事会（Fed）等各国央行比预期中更早升息。

顾问公司Truist Advisory Services首席市场策略师勒纳（Keith Lerner）告诉彭博新闻（Bloomberg News），投资人仍担忧联准会缩减购债规模会发生什么事，而且财政刺激方面缺乏拉力，这些不确定因素为市场平添动荡。

另外，中国网路叫车巨头「滴滴出行」的App近日被中国国家网信办勒令下架，也使中国打压科技巨头的疑虑隐现。

美国昨天公布的6月份服务业指数不如预期，美股道琼和标普指数回跌，美债殖利率下滑。东京股市今天跟随美股跌势收黑，首尔、香港和新加坡股市也收低。

澳洲方面，虽然2019冠状病毒疾病（COVID-19）Delta变种病毒令人更忧心疫情，最大城市雪梨还延长封城措施，但雪梨股市今天收涨。上海股市也收高。

© 2021 AFP