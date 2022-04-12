（法新社香港12日电） 亚洲股市在前一天华尔街股市颓势拖累下多收低，市场目光放在今天稍晚将出炉的美国最新通膨数据。

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美国今天将公布3月消费者物价指数（CPI），经济学家预估，3月通膨年增将攀至近8.5%，创下1981年底以来高点。美国2月CPI年增7.9%，创40年来最大增幅。

美国白宫发言人莎琪（Jen Psaki）告诉媒体：「我们预期3月整体通膨将异常升高。」她在提到俄罗斯入侵乌克兰带来的经济影响时称之为「蒲亭通膨」（Putin price hike）。

City Index资深市场分析师辛浦森（Matt Simpson）指出：「这不再是有关通膨水准的问题，CPI节节攀升的新闻已经广为放送。目前的问题是通膨要多久才能拉回来，以及联准会平抑通膨会不会让美国陷入衰退。」

Bulltick LLC全球总体经济研究部门主管维拉（Kathryn Rooney Vera）告诉彭博电视：「我们今年面对的是停滞性通膨（stagflation），联准会发现自己身处错综复杂的环境。」

她还说，市场现在已经在价格上反应联准会在接下来两次决策会议可能各升息2码。

美国公债下跌，10年期公债殖利率突破2.8%。

冈三网路证券公司（Okasan Online Securities）在报告中表示，这种种利空对东京股市带来压力。「投资人在美国3月消费者物价数据今天稍晚出炉前，可能不会采取重大动作」，在通膨数据发布前，「市场可能会失去明确的方向感」。

日股日经指数收跌1.81%，来到26334.98点。港股恒生指数收涨0.52%，来到21319.13点。上海综合股价指数收涨1.46%，来到3213.33点。

安达（OANDA）资深市场分析师海利（Jeffrey Halley）在提到可能和香港和上海股市涨势有关的因素时说：「中国政府发出数月来首批线上电玩执照。」

这是中国政府自去年7月以来批准的首批新电玩游戏执照，此举可缓解外界对北京当局管制电玩产业措施的部分疑虑。

至于亚洲其他股市，雪梨、首尔、新加坡和台北股市皆收跌，雅加达股市则微幅收涨。

© 2022 AFP