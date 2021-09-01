亚股多收涨 市场观察经济是否可挺过Delta疫情复苏

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（法新社香港1日电） 亚洲股市今天开盘涨跌互见后，终场多收高。投资人试图评估全球经济复苏是否有足够韧性，挺过高传染力Delta变异株引发的COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情。

美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）上月27日预告，Fed将逐步退出超宽松货币政策，升息时也会更加谨慎。这番言论有助推动本周股市稳健上涨。

虽然美国在疫苗接种计画告捷下，很大程度上维持开放，但其他疫苗接种进度缓慢的国家仍在努力应对新一波疫情，并被迫采取严格防疫措施。这让部分投资人怀疑，年初经济复苏的强劲势头能否继续维持。

此外，投资人乐观情绪持续受到部分国家疫苗计画遇阻和确诊人数激增的考验。全球第二大经济体中国正透过一系列新法规，加强掌控国内的私营企业，也对市场气氛带来冲击。

亚股今天开盘涨跌互见。在投资人似乎暂对最新数据显示中国8月制造业活动萎缩的消息置之不理下，多数主要市场午盘反弹回升。

日股基准日经225指数收盘劲扬361.48点，或1.29%，来到28451.02点。港股恒生指数收涨0.58%，来到26028.29点。上海综合股价指数收涨0.65%，来到3567.10点。

至于其他亚股方面，新加坡、首尔和威灵顿股市都收涨；雪梨、台北、马尼拉、孟买、曼谷和雅加达则收黑。

© 2021 AFP