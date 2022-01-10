亚股多收涨 投资人关注通膨及联准会措施

（法新社香港10日电） 美国数据显示去年12月新增就业人数不如预期，工资却大幅上涨，致使联准会在对抗通膨上持续面临压力，美股上周以收黑告终，但亚股今天多收涨，投资人漠视美股先前差劲表现。

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投资人本周将密切关注出自美国及中国的通膨数据，试图评估全球经济前景。在COVID-19（2019冠状病毒疾病）Omicron变异株快速蔓延之际，激增的能源成本及供应混乱，致使Omicron引发的问题更加恶化。

美国上周五（7日）公布的备受瞩目数据显示，国内去年12月非农就业新增人数不如预期，就业市场年底表现令人失望，工资成长则超乎预期。

美国联邦准备理事会（Fed）已开始缩减在疫情爆发时实施的庞大购债计画，并释出可能在今年3月开始升息的讯号，调高历史性的低利率，部分观察家预测今年将3度升息。

另有迹象显示，官员们正考虑减少联准会持有的大量债券，这对借贷成本增加进一步构成压力。在美国通膨处于40年来新高之际，本周焦点是将于12日公布的美国通膨数据。

安保资本投资公司（AMP Capital Investors）分析师穆西纳（Diana Mousina）指出：「美国联准会在取消宽松政策时须谨慎行事，不应让它太快发生，否则恐破坏经济成长反弹，并且引发另一次缩减恐慌（Taper Tantrum）。」

香港股市恒生指数上扬1.08%，收在23746.54点。上海证券交易所综合指数则扬升0.4%，收3593.52点。东京股市日经225指数今天因假日休市。

新加坡股市再次上涨，持续新年开始以来气势，而台北、马尼拉及孟买股市也上扬，但曼谷、雅加达、雪梨、首尔及威灵顿股市下滑。

© 2022 AFP