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（法新社香港27日电） 亚洲多国股市今天维持上涨动力，以强劲表现结束本周，投资人继续受2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗有望几周内推出的可能性激励。

目前至少有3支疫苗正在准备推出，各界高度期盼明年就可开始回归正常生活，提振深受打击的全球经济。

疫苗成功的消息让股市继续走高，由航空股与其他观光类股领涨。

对美国政坛不稳定的忧虑减缓，同样强化市场的乐观情绪。美国民主党拜登（Joe Biden）赢得总统大选；现任总统川普（Donald Trump）26日则宣布，虽然他认为选举舞弊，但若他在下月选举人团投票时败选，他就会下台。

不过，欧美病例持续惊人增加，使得股市涨幅受限；其他国家如日本、韩国现在疫情也加剧。

在数以百万计美国人不顾官方建议，到国内各地旅行庆祝感恩节后，人们忧心美国疫情还会加速扩散。美国国家过敏与传染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）表示，他预期假期过后疫情将一波接着一波加剧。

新病例激增迫使多国政府重新实施封锁令，以及其他有害经济的限制措施，令人担忧早已迟缓的经济复苏。

香港股市今天连续第6个交易日收涨，上海股市上涨逾1%。东京、首尔、威灵顿、台北、曼谷、雅加达股市都收红。

但中国表示将对澳洲葡萄酒课徵反倾销税，加剧两国间的紧张后，雪梨股市下跌0.5%。马尼拉股市因投资人经历近期涨势后获利了结，下跌2%。

© 2020 AFP