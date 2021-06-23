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（法新社香港23日电） 美国联邦准备理事会（Fed）昨天再对货币政策做出承诺，令投资人安心，全球股市应声走扬，亚洲股市今天接续收高。上周因联准会预测将比原先示意时间提前升息，令投资人惊慌。

由于全球最大经济体美国正自去年重创后谷底强劲反弹，引发股市交易商担忧，官员可能在明年升息，以试图预防经济过热和通货膨胀率飙升。华尔街股市18日应声重挫，亚股21日接棒走跌。

投资人害怕疫情高峰时祭出的超宽松货币政策结束，这层忧虑已困扰交易场数个月，股市一年多来上涨趋势也因此被打断。

但观察家表示，联准会一再承诺会维持措施，直到美国失业情况转为温和与通膨持续火热，投资人似乎正逐渐听进去。

联准会主席鲍尔（Jerome Powell）昨天也在国会听证会上安抚投资人，他表示，美国通货膨胀率劲扬，可能几乎来自和经济重启直接相关产业，央行官员预期这部分物价涨势将停止。

鲍尔还说，联准会将不会预防性调升利率，因为官员认为美国失业人数仍过高，也担心通膨可能反扑。

此外，纽约联邦准备银行（Federal Reserve Bank of New York）总裁威廉斯（John Williams）昨天稍早也表示，升息时间仍在「遥远的未来」。

美股三大指数昨天连续第2天收盘劲扬，其中那斯达克指数更收在历史新高。亚股今天接棒走升，香港股市收高1.8%领涨，台北股市也涨逾1%。

同样收高的包括上海、新加坡、首尔、威灵顿、马尼拉股市。但雪梨、孟买、雅加达、曼谷股市收黑，东京股市则收在平盘。

© 2021 AFP