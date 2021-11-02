（法新社香港2日电） 亚洲股市今天跌多涨少，美国联邦准备理事会本周举行决策会议前夕，投资人转趋观望。市场预期央行官员将开始逐步退出疫情期间庞大的刺激计画，同时关注通膨和供应链问题。

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强劲的财报季表现带动华尔街股市再创新高，推升亚股今天盘初涨势，但因投资人忧心中国最新一波疫情恐导致当局重新实施严格的封锁措施，将冲击香港和上海的前景，部分亚股止涨回跌。

中国今年稍早祭出类似的严格封锁措施，导致经济活动大减，拖累成长。

目前市场焦点转向联准会（Fed）今天召开的两天决策会议。外界预期联准会本月将开始逐步缩减量化宽松计画，但观察家指出，联准会升息时间表将是会中首要议题。

渣打银行（Standard Chartered Bank）的英格兰德（Steven Englander）表示，这场会议的主要焦点「较多在联准会的通膨立场，而不是缩减量化宽松」。

他在报告中指出：「联准会不得不正视整体通膨和基础通膨，这些通膨都高于联准会预期。」

美国外汇经纪商安达（OANDA）分析师海利（Jeffrey Halley）则认为，现在需要的是缩减量化宽松。

「我对全球政策利率维持在纪录低点没有意见，尽管从全球数据来看有复苏的情况，但这些复苏依然脆弱。现在必须结束的是量化宽松，这项在疫情高峰期间亟需的货币战术打击，很快就到了有效期限。」

美国5日还将公布最新的就业数据，市场将可从中一窥通膨和疫情对就业市场影响的新线索。

亚股今天多收低，日股基准日经指数收跌0.43%，港股恒生指数挫0.22%，上海综合股价指数跌1.10%。

其他亚股，台北、雪梨股市挫跌。首尔、新加坡、曼谷股市则上涨。

© 2021 AFP