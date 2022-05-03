（法新社香港3日电） 市场预期美国将大幅升息，其他各国央行也将采取类似行动控制通膨，投资人忧心经济可能再度陷入衰退，亚股今天多收跌。

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近几周来，物价飙涨、货币政策趋向紧缩、中国防疫封城、乌克兰战争，加上美元走强，都让投资人头痛不已，纷纷出脱手中持股。

美国联邦准备理事会（Fed）今起举行为期两天的政策会议，市场焦点锁定在联准会的会议结果。各界预期联准会将升息2码（0.5个百分点），将会是2000年以来首见。

然而，官员虽认为积极升息可控制攀抵40年高点的通膨，同时仍能让经济成长，但外界日益忧心大幅升息恐让疫情后脆弱的经济复苏偏离轨道，甚至导致衰退。

澳洲中央银行「澳洲储备银行」（Reserve Bank of Australia）今天决议升息25个基点，至0.35%，是2010年11月以来首次升息，高于预期的15个基点。澳洲央行官员表示，还会进一步升息。雪梨股市今天收跌。

首尔、台北、曼谷和威灵顿股市也收黑。东京、上海、新加坡和雅加达股市则因国定假日休市。

连假结束后香港股市今天恢复交易，早盘一度挫跌逾2%，盘中翻红，终场收盘小涨0.06%。

© 2022 AFP