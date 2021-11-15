亚股多收高 投资人仍关注通膨

（法新社香港15日电） 亚洲股市今天随着华尔街股市涨势大多收高，但通膨疑虑仍盘据投资人心里。

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全球经济复苏的乐观气氛虽没变，但投资人对数十年来未见的物价涨势日益忧心，担心央行恐必须加速紧缩货币政策，幅度将超乎预期。

美国上周公布的消费者信心来到10年低点，显示民众荷包对于物价上涨越来越有感，而对联邦准备理事会（Fed）带来压力。

不过，美国官员坚称通膨攀升将是暂时性，并将随着供应链问题解决而消退。

然而，澳洲国民银行（National Australia Bank）分析师厄崔尔（Ray Attrill）表示：「倘若消费者信心和实质支出受到消费者物价通膨6%的压力，不但会让联准会头痛，也会对白宫造成政治问题。」

尽管如此，华尔街三大指数12日收高，稍早于9日和10日因美国通膨超乎预期引发的跌幅随之缩减。

日本股市今天收高，最新数据显示，日本第3季经济萎缩幅度超乎预期，升高市场期待当局公布大型刺激方案振兴经济的乐观心理。

北京证交所今天正式开市。中国媒体报导，多档新股涨幅超过30%，10档首度上市的新股涨幅超过60%，触发熔断机制，一度暂停交易。

日股日经指数收盘上涨0.6%，来到29776.80点。香港恒生指数收涨0.3%，来到25390.91点。上海综合股价指数收跌0.2%，来到3533.30点。

至于其他亚洲股市，首尔、雪梨、威灵顿、新加坡和台北股市都收涨；曼谷、马尼拉和雅加达股市则收跌。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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