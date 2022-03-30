亚股多收高 投资人抱持谨慎态度

（法新社香港30日电） 亚洲股市今天多收涨，俄乌谈判出现进展，俄罗斯称将大幅缩减基辅和切尔尼戈夫周边军事活动，升高外界对1个多月的乌克兰战争将停火的希望，投资人对此乐见但抱持谨慎态度。

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俄罗斯和乌克兰代表在土耳其伊斯坦堡举行谈判，结束后俄国国防部副部长佛明（Alexander Fomin）表示，在乌克兰维持中立和非核化议题上有进展，这是俄方关切的两大要点。

乌克兰谈判人员阿拉哈米亚（David Arakhamia）则说，谈判的结果已足够进行领袖层级的会谈。

然而，全球领袖对于和谈进展的消息表达质疑，美国总统拜登表示他希望看到莫斯科当局承诺降低紧张的后续动作。

美国五角大厦表示，俄罗斯总统蒲亭只是将基辅附近的少数俄军重新部署，可能准备在其他地点发动重大攻势。

亚洲股市今天随着前一天的欧美股市涨势大多走高。

安达（OANDA）资深市场分析师海利（Jeffrey Halley）说：「乌俄谈判捎来的第一个佳音迹象，无论是多脆弱，都激励股市劲扬。」

「亚股和其他人一样，急切希望东战线捎来好消息，因此以大涨来回应。」

不过，乌克兰方面也传出谨慎的讯息，提醒投资人可能乐观过了头。

乌克兰总统泽伦斯基（（Volodymyr Zelensky）顾问罗德尼延斯基（Alexander Rodnyansky）告诉彭博电视：「看到市场反应如此强烈，某种程度上令人疑惑。」

「唯一能让他们走向谈判桌的，只有乌克兰在战场上告捷，以及在制裁方面更多的经济压力。」

驻莫斯科政治分析师明琴科（Evgeny Minchenko）也指出：「我想双方在伊斯坦堡谈判后的发言内容可能被严重误解。」

「目前为止，我只听到基辅和切尔尼戈夫周边军事行动将减少，因为俄军集中资源对抗在（东部）顿巴斯（Donbas）的乌克兰军队。」

亚洲主要股市今天除日本股市外，大多随前一天的欧美股市涨势收高。

东京股市日经指数收跌0.8%，来到28027.25点。港股恒生指数上涨1.4%，收22232.03点。上海综合股价指数劲扬2.0%，收3266.60点。

至于其他亚股，雪梨、首尔、新加坡、台北、马尼拉、威灵顿股市都收高。

© 2022 AFP