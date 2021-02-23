亚股多数收红 但通膨忧虑影响乐观行情

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（法新社香港23日电） 由于投资人越来越看好疫苗接种计画将促使全球经济重返正轨，亚洲股市今天大多应声收高。但经济复苏可能刺激通货膨胀升温及利率升高，这类困扰令市场乐观气氛受到影响。

随着各国政府加快2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗接种脚步，加上全球多数地区染疫和死亡病例数增速放缓，因此观察家预测，今年中开始，在防疫封锁措施放宽之下，经济活动将大幅反弹。

除此之外，美国总统拜登（Joe Biden）提出的振兴经济大规模支出方案，很可能在3月获得国会通过；美国联邦准备理事会（Fed）也承诺，若有必要会一直维持超宽松的货币政策。种种因素增添股市利多。

尽管市场信心走强，但投资人也开始把焦点转向通膨升温可能带来的冲击。若民众陆续恢复逛街购物、上餐馆或度假旅行，将促使物价上涨。

预期物价大涨的心态，已造成美国10年期公债殖利率冲上1年来高点，并引发投资人惊慌担忧利率也会跟着攀升。

先前受惠于防疫居家令而表现突出的科技类股，如今受到最大冲击，美国股市以科技股为重的那斯达克指数昨天收盘重挫逾2%。而未来很可能受惠于经济活动恢复的类股，则出现寄望已久的买气，美股道琼工业指数昨天应声微幅收红。

Axi策略师殷尼斯（Stephen Innes）指出：「投资人很快重新发现，在走出疫情的复苏过程中，并非所有类股都受到平等待遇。昂贵的科技股便遭到抛售，变现来买进较便宜的旅游类股，以及能源股和其他受惠于通膨升温的类股。」

亚股投资人今天抱持谨慎态度交易，香港股市收盘上扬1%，雪梨股市收高0.9%，新加坡、台北、曼谷、雅加达和马尼拉股市也全数收涨。但上海股市收低0.2%，首尔和威灵顿股市皆收跌0.3%。东京股市则因假日休市。（译者：张正芊/核稿：杨昭彦）

© 2021 AFP