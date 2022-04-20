亚股多随华尔街涨势走高 沪股受疫情影响跌逾1%

（法新社香港20日电） 亚洲股市今天随着前一天美国华尔街股市的涨势带动，大多微幅收高。上海股市则受到中国疫情影响，跌幅居亚洲主要股市之冠。

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中国经济重镇上海和科技中枢深圳仍有数千万人因为防疫措施不得外出，COVID-19（2019冠状病毒疫情）已经造成供应链断链，以及商业停摆。

安达（OANDA）资深市场分析师海利（Jeffrey Halley）说：「中国在持续将经济某些部门去杠杆的同时，也以针对特定部门的方式加码刺激措施。」

「然而，上海封城，以及忧心当局清零政策恐损及今年成长的疑虑，持续对市场带来压力，市场显然希望（当局）采取过去几年来经常采取的大型刺激措施。」

上海综合股价指数今天收跌1.35%，来到3151.05点，跌幅居亚洲股市主要股市之冠。

昨天受北京持续打压科技股疑虑冲击挫跌的香港股市，今天也在中国全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率维持不变影响下，延续前一天的跌势。

港股恒生指数终场跌0.40%，来到20944.67点。

海利表示：「市场希望（当局）推出更全面性刺激措施，但中国维持1年期和5年期贷款市场报价利率（LPR）不变，令市场失望。」

日股日经指数收涨0.86%，来到27217.85点。

至于亚洲其他股市，雪梨、雅加达和台北股市都微幅上扬，首尔股市则近乎持平。

© 2022 AFP