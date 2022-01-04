亚股延续美股涨势 疫情和通膨疑虑仍受关切

（法新社香港4日电） 亚洲股市今天延续前一天华尔街股市再创新高的涨势，COVID-19（2019冠状病毒疾病）Omicron变异株疫情疑虑舒缓，加上市场对经济复苏仍抱持乐观心理，都激励亚股走势。

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Omicron变异株疫情虽如野火般在全球蔓延，但似乎未如起先预期严重，助长市场对于击败疫情，生活略为重返常态的希望。

然而，通膨、供应链壅塞、央行紧缩货币政策，以及地缘政治紧张等因素持续对投资人心理带来冲击，分析师警告，近几年股市的强劲涨势恐难以持续。

加州贝艾尔投资顾问公司（Bel Air Investment Advisors）分析师华尔德（Heather Wald）表示：「从投资角度来看，我们预期2022年将更具挑战性。鲜少有市场连续3年交出两位数的报酬率，一如我们在2019到2021年所见。」

尽管如此，她预期「和其他流动性资产类别相比，股市仍具吸引力。」

市场策略师纳维里尔（Louis Navellier）表示：「股市仍是目前唯一有看头的市场，现金和债券都是负报酬。股市预估将有两位数的获利成长，预期将有破纪录的库藏股。」

日股日经指数今天收盘劲扬1.77%，港股恒生指数微幅上涨0.06%，上海综合股价指数则挫跌0.20%。

雪梨股市收涨1.95%，台北股市上扬1.40%，新加坡海峡时报指数劲涨1.50%，首尔股市也微幅收涨。

© 2022 AFP