（法新社香港9日电） 投资人对于通货膨胀及中国防疫封城持续带来的冲击感到焦虑，亚洲股市今天收盘下挫。尽管美国6日公布稳健的就业报告，一度激励当天华尔街股市早盘反弹，但乐观行情未能延续。

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全球市场近来受到连串危机打击，包括通货膨胀飙升、利率攀高、中国经济成长减缓及乌克兰战争。

投资人今天又面临多一项坏消息。中国公布4月出口骤降至接近2年来最低水准，归咎于北京对COVID-19（2019冠状病毒疾病）采取严格的清零政策，导致数以百万计民众陷入封城，制造业中心停摆。中国4月出口较去年同期萎缩3.9%，进口则持平。

数十个中国城市如今处于封城状态，从深圳和上海等制造业重镇到产粮地带吉林。这导致近几个月供应链大受影响，小型企业难以生存，消费者被困在家中。

尽管美国劳工部6日公布，美国4月新增就业人口优于预期，且失业率停留在3.6%的低点。但股市乐观行情短暂，原因是美国联邦准备理事会（Fed）4日采取猛烈的紧缩货币政策行动，一举升息2码（0.5个百分点），持续驱使股市交易商逃离。

美股标普500指数6日收盘下跌0.6%，道琼指数也收低，那斯达克指数终场更下挫1.5%。卖压延续至今天亚股，雪梨、新加坡和首尔股市皆挫低，东京股市重挫2.5%。但上海股市收盘小涨0.1%。香港股市因假日休市。

© 2022 AFP