亚股接棒美股涨势 港股大涨逾7%

(法新社香港17日电） 亚股今天延续前一天强劲走势，科技股凌厉涨势带动港股持续从近来颓势中反弹上扬，投资人也乐见美国联邦准备理事会（Fed）决议升息1码后，对美经济发表安抚人心的评论。

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区域市场气氛持续受到中国经济高层官员提振市场措施的激励，中国国务院副总理刘鹤昨天主持金融委会议，誓言将推出措施，对受重创的市场提供支撑，并暗示对科技股的打压近尾声。港股昨天在这项正面消息的激励下，大涨逾9%。

此外，乌克兰和俄罗斯更进一步迈向停火，也对市场带来正面消息。俄乌战争造成了市场挫跌，推升商品价格，引发通膨忧虑。

美国联邦准备理事会升息1码，不过，对美国经济提出乐观的看法，似乎缓解部分通膨疑虑，这是联准会2018年以来首次升息。

联准会主席鲍尔（Jerome Powell）表示，明年陷入衰退的机率微乎其微，并指出美国经济处于「强力和优异的位置，有能力处理更紧缩的货币政策」。

鲍尔在会后记者会上表示：「我们不会让高通膨根深柢固。那样代价将会太高。」

鲍尔说，联准会誓言将利用强力的工具抑制通膨。市场预期联准会年底前将再升息6次。

前一天的华尔街股市强力走高后，亚股今天接棒续涨。

港股恒生指数劲涨7.0%，收在21501.23点。日股日经指数收涨3.5%，来到26,652.88点。上海综合股价指数涨1.4%，收在3215.04点。

至于亚洲其他股市，雪梨、首尔、马尼拉股市涨幅逾1%，台北股市大涨3%。新加坡、曼谷和威灵顿股市也都收高。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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