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（法新社香港23日电） 亚洲股市今天再收高，因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗研发传喜讯，带动乐观情绪，但世界各国确诊病例飙升引发的担忧使得涨幅再度受限。

美国国会山庄针对刺激方案的谈判缺乏进展，加上白宫和联邦准备理事会（Fed）对紧急放款计画的现金规模出现分歧，也是涨幅受限的原因。

数家制药大厂纷纷宣布自家疫苗试验的结果优于预期后，全球新的一年能够开始恢复某种形式正常生活的希望，在这个月不断增强。

英国药厂阿斯特捷利康（AstraZeneca）与牛津大学（University of Oxford）今天表示，双方共同研发的2019冠状病毒疾病疫苗经过试验，「平均效力为7成」。

美国辉瑞大药厂（Pfizer）和德国伙伴BioNTech 20日表示，已经为他们研发的疫苗申请紧急使用授权，美国人可望在12月接种疫苗。美国莫德纳生物技术公司（Moderna）则预期会尽快提出申请。

富国资产管理（Wells Fargo Asset Management）策略师杰考布森（Brian Jacobsen）说：「疫苗的消息令市场情绪高涨。从我们的角度来看，问题在于我们首先必须撑过冬季，之后要迎接经济恶化的意外消息。」

首尔股市上涨1.92%，曼谷股市劲扬2.24%，上海股市上扬1.09%，新加坡股市扬升1.27%，台北股市上涨1.18%，雅加达股市上扬1.46%，雪梨股市小涨0.34%，威灵顿股市上涨0.48%，马尼拉股市小涨0.12%。东京股市因逢劳动感谢日休市。

© 2020 AFP