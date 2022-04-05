（法新社香港5日电） 亚洲股市今天受到前一日欧美股市上扬激励，收盘撑住涨势。但因俄罗斯据称在一些曾经占领的乌克兰城市残暴屠杀，预料将遭受更多制裁，油价应声继续攀升，影响亚股多头力道。

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俄军处决乌克兰平民的消息曝光后，欧洲联盟（EU）官员着手讨论对莫斯科实施新制裁，包括追随英美禁止进口俄罗斯原油。白宫国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）也预告，美国本周将宣布更多对俄制裁措施。

由于欧洲经济相当仰赖俄罗斯能源供应，尤其是德国；因此俄油可能遭到禁运，引发国际主要2种原油期货合约的价格昨天劲扬，今天在亚洲交易价格继续攀升，涨幅超过1%。

另一方面，中国因爆发一波COVID-19（2019冠状病毒疾病）Omicron变异株疫情，导致部分地区实施封城，包括最大城市上海。这预料将造成中国原油需求减少，但仍不足以阻碍油价涨势。

尽管俄乌战争持续带来不确定性，且全球经济预料将遭遇打击，但这并未妨碍华尔街股市3大指数昨天再度走高，由那斯达克指数领涨。

投资人将密切关注美国联邦准备理事会（Fed）本周将公布的最近一次政策会议纪录，冀望从中获得有关央行官员货币政策想法的线索。

亚洲股市今天交易偏清淡，香港、上海和台北股市都因国定假日休市。东京股市收盘上涨0.2%，雪梨、首尔、新加坡、雅加达和威灵顿股市皆以小涨作收；马尼拉股市则收低。

© 2022 AFP