（法新社香港11日电） 亚洲股市今天在市场交易气氛谨慎的情况下走势分歧，投资人日益忧心美国联邦准备理事会（Fed）将在数个月内缩减购债规模，并且调升利率。

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尽管COVID-19（2019冠状病毒疾病）变异株Omicron快速蔓延令投资人不安，但他们也逐渐接受疫情时代下的超低利率水准即将告终。超低利率带动经济复苏和全球股市反弹近两年。

消费者活动攀升、薪资上涨、供应链混乱和能源成本攀升，助长数个国家通膨率上升到一个世代以来前所未见的高，使央行官员采取行动，严防通膨失控的压力增加。

根据联准会主席鲍尔（Jerome Powell）在今天参议院提名确认听证会前发布的讲稿内容，联准会已准备好采取行动。

鲍尔表示：「我们将使用工具来支持经济和强劲的劳动市场，以避免高通膨积重难返。」

他说：「我们可以开始看到疫情后经济在某些方面可能会有所不同，在追求目标的同时必须考量到这些差异。」

连休好几天的日本股市今天恢复交易，日经指数终场收跌。上海、雪梨、马尼拉、威灵顿和雅加达股市都收黑。

新加坡、台北和曼谷股市皆收涨；香港恒生指数微幅收跌0.03%，首尔KOSPI指数微幅收涨0.02%。

© 2022 AFP