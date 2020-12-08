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（法新社香港8日电） 投资人关注2019冠状病毒疾病疫苗问世，还有美国经济刺激方案的谈判燃起希望等正面消息，但疫情确诊病例数激增、美中两国情势紧张等因素搅局，亚洲股市今天收盘走势呈现分歧。

在英国大规模2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗接种计画展开之际，美国正准备尽快批准疫苗接种。疫情持续肆虐美国和欧洲，亚洲部分地区的疫情也再度升温。

疫情卷土重来早已迫使各国政府再度实施封锁措施，或严格的防疫限制，让今年饱受蹂躏的全球经济再度面临压力。

美国两大党国会议员提出9080亿美元的纾困方案，多数民主党议员表示支持，外界乐观预期共和党议员很快就会达成共识。

民主党籍联邦参议员杜宾（Dick Durbin）说：「这是我们在耶诞节和年底前的最后机会，在公共卫生危机期间，为全美家庭提供援助。我们还剩下几个问题，我认为我们可以解决的。」

东京股市下跌0.30%，香港股市下挫0.76%，上海股市小跌0.19%，首尔股市挫跌1.62%。

然而，台北股市上涨0.73%，雪梨股市小涨0.19%，曼谷股市攀涨2.01%，雅加达股市上扬0.23%，威灵顿股市上涨0.50%。

© 2020 AFP