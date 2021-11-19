亚股收盘走势分歧 阿里巴巴财测悲观拖累港股

（法新社香港19日电） 亚洲股市今天收盘走势分歧，中国电子商务巨擘阿里巴巴昨天发布悲观财测，今天在香港股价应声重挫逾10%，拖累港股大盘。 法新社报导，亚股交易商近期持续受到美国股市涨势鼓舞，美股标普500和那斯达克指数昨天双双收在新高点。但投资人仍聚焦于通货膨胀火热情况，以及越来越多人预期各国中央银行将提前紧缩货币政策。

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本月已公布的数据显示，美国物价涨幅创下30年来新高，加拿大和英国的物价涨幅也分别来到18年和10年高点，归咎于能源成本劲扬及全球供应链打结。

包括韩国和纽西兰等一些国家的金融首长已调升利率，英格兰银行（Bank of England）也预计在今年底前跟进，投资人目光如今望向美国联邦准备理事会（Fed）。

联准会先前已宣布，打算要将大规模购债计画缩减；如今更面临越来越大压力，恐在明年中便有必要升息。

另一方面，一度是中国野心勃勃民间企业典范的阿里巴巴，昨天公布第二季净利锐减81%，营收成长也不如预期，主要受到中国经济成长速度减缓及北京对科技业打压的冲击。

阿里巴巴在纽约挂牌股价昨天应声重挫逾11%，今天在香港股价收盘挫低10.7%。其他在港股挂牌的中国科技企业如腾讯、心动也以较小跌幅作收，大盘恒生指数则收挫1.1%。新加坡、威灵顿、台北、曼谷和马尼拉股市同样收黑。

不过，东京股市今天收高0.5%，因日本政府宣布计画，将为国家经济注入4900亿美元（约新台币13兆6200亿元）来驱动疫后复苏。

上海股市则收涨1.1%，雪梨、首尔和雅加达股市也收红。

© 2021 AFP