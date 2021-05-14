亚股普遍上扬 收复本周部分失土

广告 继续浏览后续

（法新社香港14日电） 亚股今天在逢低承接买盘带动下普遍上扬，收复本周部分失土，美国最新公布初领失业救济数据鼓舞投资人信心，市场随着华尔街股市走高，尽管通膨疑虑持续对股市交易投下阴影。

因市场预期全球复苏将推升物价飙涨，迫使联邦准备理事会（Fed）在内的央行，缩减超宽松货币政策，全球股市连月来震荡。这波超宽松货币政策已带动全球股市涨势超过1年。

尽管央行高层官员信誓旦旦表示，这波物价飙涨是因为去年比较基期低，只是暂时，并强调在失业率受到控制，以及通膨持续攀升以前，不会有所动作，市场投资人已准备迎接他们认为难以避免的情况。

本周最新出炉的美国消费者物价指数增幅超乎预估，再度引发通膨议题的热烈讨论。

CMC Markets分析师休森（Michael Hewson）表示：「超乎预期的增幅意味着我们可能还会再看到2或3个月的高通膨数字。」

休森也表示，在这么多人担心基数效应可能不足以解释所有的物价上扬压力下，这也会让联准会头痛。

目前市场焦点放在今天稍后将公布的零售销售数据。尽管如此，股市连日挫跌后，在最新公布初次申领失业救济人数低于预期，且跌至疫情爆发以来低点下，投资人已准备归队。

亚洲股市今天普遍随着前一天的美股涨势走高，日股日经指数收盘涨2.32%，来到28084.47点。港股恒生指数收涨1.11%，收28027.57点。上海综合股价指数收盘上涨1.77%，收3490.38点。

昨天重挫的台北股市今天收盘反弹上涨1%。首尔股市收涨1%，雪梨股市收涨0.45%。新加坡股市则因疫情严峻，终场挫跌2.18%。

© 2021 AFP