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（法新社香港5日电） 美股标准普尔500指数与那斯达克综合指数双创历来新高后，亚股今天普遍收涨，随着施打疫苗计画出现进展和新增确诊人数放缓后，投资人对经济前景愈趋乐观。

外界期待美国总统拜登将能够推动庞大经济振兴方案的乐观心理，也对投资人信心带来提振，并让市场将上周的大跌抛诸脑后。

美国最新初次申领失业救济金人数降至去年11月以来最低水准，对市场带来正面动能。美国今天稍晚将公布重要的非农就业数据。

散户透过社群媒体引爆的交易狂潮消退后，交易大厅内的交易员也松了一口气。

尽管感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）人数和死亡病例仍居高不下，但投资人对疫情逐渐降温抱持希望，施打疫苗计画进度改善，加上各国政府授权使用更多疫苗，防疫限制措施将很快就可以开始松绑。

东京股市收涨1.54%，香港股市小涨0.60%，台北股市小涨0.61%，首尔股市上扬1.07%，雪梨股市扬升1.11%，新加坡股市微涨0.05%，曼谷股市上涨0.92%，雅加达股市上扬0.73%，威灵顿股市小涨0.48%，马尼拉股市上扬1.67%。

上海股市未能维持盘初涨势，最终以小跌0.16%作收。

© 2021 AFP