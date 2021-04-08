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（法新社香港8日电） 亚洲股市今天普遍收高，因投资人密切注意美国总统拜登大规模基础建设计画的进展，同时联邦准备理事会（Fed）会议纪录显示，利率将维持在接近零的水准一段时间，激励投资人。

在实施接种疫苗计画之际，市场对全球经济正迈向强劲复苏持乐观态度，带动美股标准普尔500指数再创纪录，亚股也普遍收涨。

拜登昨天发表演说，力推2.25兆美元基础建设计画，并警告这是不成功便成仁关键时刻，确保美国「可以领导世界，就跟以往一样」。

在1.9兆美元疫情纾困法案通过后，另一波大撒币的可能性也随之而来，进一步助长美国迈向经济成长康庄大道的预期。

然而，分析师表示，在取得各界对大撒币计画的共识上，拜登面临挑战，因为需要调高企业税来支应，甚至部分民主党人反对大幅调升企业税。

香港恒生指数上涨1.16%，收29008.07点；上证综合指数小涨0.08%，收3482.55点。台北股市上扬0.66%，首尔股市扬升0.19%，雪梨股市上涨1.02%，雅加达股市上扬0.58%，威灵顿股市扬升1.16%。

日本日经225指数下跌0.07%，收29708.98点。新加坡股市下挫0.29%，马尼拉股市挫跌1.60%。

© 2021 AFP