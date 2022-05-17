（法新社香港17日电） 香港恒生指数今天领涨亚洲股市，因为投资人寄望于中国经济火车头上海市将松绑实施长达数周的防疫封锁并逐步复商复市。

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从今年4月以来，拥有2500万人口的上海市大部分地区都处于防疫封锁状态，因为北京当局试图以严格的清零政策，遏制COVID-19（2019冠状病毒疾病）变异株Omicron引发的升温疫情。

上海市副市长陈通15日表示，上海将从本周开始分阶段推进复商复市。尽管没有提供任何细节，且今天上海市居民仍待在家中，但亚洲股市仍因这项消息有所提振。

安达（OANDA）资深市场分析师海利（Jeffrey Halley）说，今天的涨势恰逢上海连续第3天在闭环管控区之外没有再发现新增确诊病例。

海利表示：「我们应该继续关注每天Omicron病例的头条新闻。尤其是在上海，如果真的再出现一个病例，中国股市的任何释压反弹都可能烟消云散。」

昨天公布的官方数据显示，中国4月社会消费品零售总额和工业生产同比降至2年多来最低，揭开了北京清零政策对这个全球第2大经济体的影响。

香港股市恒生指数今天劲扬逾3%，中国两大指数上海证券交易所综合股价指数和深圳综合指数也双双收高。

东京、台北、首尔、新加坡、雪梨、马尼拉、雅加达和曼谷股市均收涨，唯独威灵顿股市收跌。

© 2022 AFP