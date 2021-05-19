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（法新社香港19日电） 亚洲股市今天走势疲弱，终场普遍收跌，投资人仍难以突破长久来的波动循环，一派投资人对经济复苏抱持乐观展望，另一派则担忧通膨升温。

中国人民银行表示加密货币不能作为支付工具，加上富豪马斯克（Elon Musk）与其电动车公司特斯拉（Tesla）的发言，使得比特币再遭打击。

华尔街科技股昨天再度成为代罪羔羊，苹果（Apple）、亚马逊（Amazon）和脸书（Facebook）跌幅都超过1%，亚股今天早上进入抛售模式。

市场预期今年经济活动蓬勃发展，恐造成通膨，许多人警告这可能迫使各国央行，尤其是美国联邦准备理事会（Fed）逐步倒转超宽松货币政策，包括可能会升息。

联准会4月会议纪录将在今天稍晚公布，投资人将仔细解读其中内容。

在联准会会议纪录公布前，亚股大都收黑，因为市场担心数个国家的2019冠状病毒疾病（COVID-19）新增染疫人数升高，造成卖压涌现。

东京股市下跌1.28%，台北股市小跌0.08%，雪梨股市下挫1.90%，新加坡股市挫跌1.22%，威灵顿股市下跌1.18%，雅加达股市挫跌1.27%，上海股市下挫0.51%。香港股市休市。

© 2021 AFP