亚股普遍收跌 因市场忧Fed紧缩货币政策、中国物价攀升

（法新社香港11日电） 市场对于美国联邦准备理事会（Fed）紧缩货币政策和中国物价攀升的不安情绪挥散不去，亚洲各国股市今天收盘普遍下挫。

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亚洲股市今天追随美国股市的跌势。标准普尔500指数和那斯达克综合指数昨天下挫，美国10年期公债殖利率攀升到2.7%以上，这代表随着美国联准会对抗通货膨胀问题，市场正为更进一步的紧缩政策做准备。

SPI资产管理公司（SPI Asset Management）策略师殷尼斯（Stephen Innes）表示：「由于越来越多证据显示，美国联准会将采取更加坚定的以货币政策对抗通膨立场，（亚洲）股市周一开盘疲弱。」

美国联准会近来采取强硬态度，展开积极紧缩政策，这让投资人对于升息前景感到担忧。

由于俄罗斯入侵乌克兰的战争推升油价，还有中国境内COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情复燃对于食物供应和消费者成本造成压力，中国官方数据显示，3月份的出厂价格通膨率高于预期。

中国国家统计局公布的数据显示，3月份的全国工业生产者出厂价格年增8.3%。

纽约外汇经纪商安达（OANDA）的资深市场分析师海利（Jeffrey Halley）表示：「让亚洲感到紧张的是中国COVID疫情。」

海利还说：「随着中国政府下定决心坚持疫情清零政策，各界越来越担心中国的长期封城措施，可能会扩大实施到（上海以外的）其他主要工业城市，这会使早已不明朗的中国经济成长前景变得黯淡。」

东京股市日经225指数今天收盘下挫0.6%，香港恒生指数大跌逾3%，上海综合股价指数重挫超过2%，台北和首尔股市也收挫，雪梨股市则是小涨。

© 2022 AFP