（法新社香港10日电） 在欧洲央行为加入其他国家的升息计画奠定基础后，亚股今天持续出脱收跌，在此同时投资人将注意力转向美国发布重大的通膨数据。

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亚股本周开局基本走高，但投资人因为考虑到升息和物价飙涨，因此跟随美国和欧洲投资人的脚步将持股抛售。许多人担心升息和物价飙涨恐导致经济衰退。

更令人不安的是，新闻报导，由于中国确诊病例又增，中国官员再度封锁数百万人，进行COVID-19（2019冠状病毒疾病）筛检，打击了重新开放经济的希望。

尽管如此，由于担心对需求的影响，此举有助于压低油价。油价是带动全球通膨的一个关键因素。

随着物价高速飙涨，各国央行被迫撤回为应对疫情影响而实施的大规模财政支撑措施，这些措施有助于推动各国股市反弹至新高或多年来高点。

欧洲央行成为最新加入收紧货币政策的一员，昨天宣布结束债券购买计画，并预告今年将多次升息。欧洲央行也大幅上调今明两年的通膨预测，同时调降经济成长展望。

现在投资人将焦点转向今天稍晚将公布的美国消费者物价指数，强劲的数据可能会给美国联邦准备理事会（Fed）更大的空间采取积极手段。

东京、香港、雪梨、首尔、新加坡、台北、曼谷、威灵顿、马尼拉和雅加达股市都收跌。上海股市则收涨。

© 2022 AFP