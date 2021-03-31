广告 继续浏览后续

（法新社香港31日电） 由于美股疲软，亚股今天普遍收跌，在此同时投资人将焦点放在美国，预期总统拜登将推出数兆美元经济复苏支出计画。

市场对全球经济复苏和施打疫苗计画抱持乐观态度带动本周亚股的买气，但投资人仍担心经济复苏将点燃通膨，迫使各国央行调升利率。

这个问题现在已经达到交易员反而会被利多吓到的地步，因为政府投入更多支出的可能性已使得美国10年期公债殖利率从今年初至今上升将近一倍。美国10年期公债殖利率为衡量未来借贷成本的指标。

拜登即将宣布基础建设计画，部分报导指出规模可能高达4兆美元，将需要透过扩大借贷和加税来支应。今天稍晚殖利率将成为市场关注焦点。

Axi策略师殷尼斯（Stephen Innes）也指出，今天公布的数据显示3月中国工厂活动成长优于预期，强化中国走在复苏之路的观点。

东京股市下跌0.86%，香港股市下挫0.70%，上海股市挫跌0.43%，台北股市下跌0.75%，首尔股市下挫0.28%，新加坡股市挫跌0.80%，曼谷股市下跌0.15%，雅加达股市下挫1.42%，马尼拉股市挫跌1.57%。

雪梨股市上涨0.77%，威灵顿股市上扬0.92%。

© 2021 AFP