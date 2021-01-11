亚股未随美股创高走扬

广告 继续浏览后续

（法新社香港11日电） 亚洲股市今天未跟随华尔街股市再创新高走势，区域股市涨跌不一。美国总统当选人拜登誓言将再推出规模逾兆支出方案，市场对于美国将再祭振兴方案持续乐观。

拜登即将在1月20日宣誓就职。拜登说，他将致力推动一项新纾困方案，其中包括直接给纳税人2000美元，以及提供小型企业协助。

拜登强调金额将很庞大，他承诺将在14日公布他的方案。他说：「规模将逾兆」。

拜登还说：「我们现在若不采取行动，之后情况将越来越糟，更难脱离困境。」

投资人乐见美国再推出支出方案，大力提振经济，以及联邦准备理事会（Fed）的金援，并在可预见的未来维持在纪录低档的利率。

市场虽普遍看好今年股市将走强，但目前有种气氛认为近来涨势可能无法持续。

Miller Tabak & Co.证券策略师马列（Matt Maley ）表示：「在走了好几个月的多头后，我们对股市能否再上层楼绝对保持谨慎态度。」

日本股市今天适逢国定假日休市，香港恒生指数收涨0.11%，台北股市收涨0.60%。

韩国股市权值股三星电子虽因媒体报导正在和半导体巨擘英特尔洽谈代工晶片的利多走高，但大盘仍收低，Kospi指数终场收跌0.12%；澳洲股市收跌0.90%；新加坡股市收跌0.31%。

© 2021 AFP