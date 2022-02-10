亚股涨多跌少 市场关注美通膨数据

（法新社香港10日电） 亚洲股市今天小幅走高，美国今天将公布通膨数据，恐对美国联邦准备理事会（Fed）升息计画带来影响。

广告 继续浏览后续

全球股市在部分企业财报数据稳健、经济进一步重启，加上俄罗斯和乌克兰之间紧张舒缓等正面消息带动下，本周迄今大致走高。

目前的市场情绪虽乐观，但在美国即将公布消费者物价指数之际，投资人坐立不安。

评论员警告，美国消费者物价数据若高于预估值7.2%，将再创下40年高点，恐对联准会造成压力，迫使联准会采取更积极的行动，控制物价。

部分联准会官员9日表示，决策者将根据手中的经济数据做出决议，升息2码的选项尚未被排除在外。

市场策略师纳维里尔（Louis Navellier）说：「在我们明天将受到可怕的通膨消息打击之际，市场却上涨，这是为什么？一言以蔽之，就是财报。财报数字远比任何人预期佳。所以惊喜不小，财测大体上来说，也不错。」

华尔街三大指数前一个交易日收高，亚洲股市今天则难以维持动能，盘势震荡，终场涨多跌少。

日股日经指数收涨0.4%，来到27696.08点。港股恒生指数上扬0.4%，收24924.35点。上海综合股价指数涨0.2%，收3485.91点。

至于亚洲其他股市，首尔、台北、新加坡、雪梨股市收涨。威灵顿、曼谷、雅加达和马尼拉股市则收跌。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2022 AFP