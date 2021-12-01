亚股涨多跌少 市场关注Omicron

（法新社香港1日电） 亚股今天多收涨，在制药巨擘针对旗下疫苗对最新变异株Omicron保护力发表不同意见，及美国联邦准备理事会（Fed）货币政策立场转趋强硬的情况下，投资人正评估全球经济前景。

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美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）11月30日在联邦参议院银行委员会作证时表示，「持续高通货膨胀」的风险升高，联准会将考虑提早紧缩刺激经济措施，并将在明年升息。

医学专家表示，还在对COVID-19（2019冠状病毒疾病）最新变异株Omicron进行评估。分析师预期，股市仍将持续震荡。

市场策略师纳维里尔（Louis Navellier）表示：「若是下周此时医学专家的结论是现有疫苗效力『足够』，或是Omicron比当前的Delta变异株温和，市场应该会强力反弹。」

「如果结论相反，将会严重影响目前看多的2022年前景。」

「这类不确定性可能造成部分投资人想把2021年的获利了结，退场观望。」

日股日经指数今天收涨0.41%，港股恒生指数上扬0.8%，上海综合股价指数收高0.4%。

至于其他股市，首尔、台北、新加坡、威灵顿等股市收涨，雪梨、马尼拉和雅加达等股市收跌。

© 2021 AFP