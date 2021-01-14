亚股涨多跌少 投资人聚焦拜登版振兴方案

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（法新社香港14日综合外电报导）亚股今天大多收涨，投资人除了等美国总统当选人拜登提出新的全方位振兴方案，也等着聆听美国联邦准备理事会主席评论政策前景。

美国总统川普二度遭弹劾的历史性消息似乎对市场没有太大的立即性冲击，但抗议群众上周硬闯国会后，拜登本月20日宣誓就职前美国是否会发生更多暴动，确实令人忧心。

不过目前来说，各方目光都聚焦在拜登的新经济纾困方案上，据他说规模将达数兆美元，并将力推发放每人2000美元（约新台币5.7万元）纾困支票。

AxiCorp全球市场首席策略师殷尼斯（Stephen Innes）说：「投资人愿意不去理会（华府）政治乱象，而是聚焦前方的曙光。」

「期待会有更多且可能更大笔财政振兴手段的预期心理大增，因为疫情相关要务依旧是拜登政府的首要任务。」

殷尼斯补充说，让股市安心的另一原因，是有联准会官员暗示，他们并不支持近期内结束央行庞大的货币宽松计画。

而联准会主席鲍尔（Jerome Powell）稍晚在网路研讨会的发言将被放大检视，藉此进一步掌握拜登支出计画下的政策方向。

东京日经指数收盘扬升0.9%，收在28698.26点；而香港、雪梨、首尔、新加坡、孟买、马尼拉也都收涨。

但上海证券交易所综合股价指数下跌0.9%，收在3565.90点，即使中国上个月进出口数据优于预期；台北、曼谷、雅加达和威灵顿股市也都收跌。（译者：蔡佳敏/核稿：刘学源）

© 2021 AFP