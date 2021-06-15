广告 继续浏览后续

（法新社香港15日电） 华尔街股市收盘创纪录，带动亚洲股市涨多跌少，但在联邦准备理事会（Fed）本周稍晚召开利率决策会议前，投资人转趋谨慎。

随着许多国家实施2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗接种计画，商家重新营业，投资人对全球经济前景普遍乐观，对于通膨升温将迫使各国央行逐步缩减超宽松货币政策的忧虑也舒缓。

上周公布的美国消费者物价指数增幅远超过预期，投资人从容以对，这意味联准会坚称去年比较基期低和供应链瓶颈等因素，通膨升高是预料中的事，投资人愈来愈能接受这个说法。

联准会最新一场会议和主席鲍尔（Jerome Powell）的发言因此备受关注，由于美国经济强劲复苏，投资人试图推敲联准会的政策方向。

虽然美股标普500指数和那斯达克指数昨天双双收盘创新高纪录，但亚洲市场仍紧张不安，因部分国家政府仍戮力对抗COVID-19和传染力更强的变异病毒株。

东京股市收涨1%，威灵顿、雪梨、首尔、新加坡、台北和马尼拉也都收高。

香港股市在端午节长假后终场收跌，主因美国媒体报导，中国广东核电厂可能发生辐射外泄，受到投资人关注。上海、曼谷也都收跌。

© 2021 AFP