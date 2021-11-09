（法新社香港9日电） 美股收盘再创纪录后，亚股今天涨多跌少，同时比特币价格创新高，主因市场对复苏前景看法乐观，消弭长期来对通膨的担忧。

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美国联邦准备理事会（Fed）上周宣布缩减购债规模的计画，但表示对于升息会谨慎以对后，鼓舞了投资人。分析师表示，其他央行对收紧货币政策的态度，比投资人预期更为温和。

然而，联准会昨天在一份备受关注的报告中警告，如果COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情再度升温或复苏停滞的话，世界各国股市涨势可能很快会逆转。联准会也对中国地产危机可能带来的冲击表示担心。

美股3大指数连续第2个交易日收盘再创新高，主要受惠于新闻报导，包括美国国会众议院通过总统拜登的1.2兆美元基础建设法案，加上美国开放来自30多国的完整接种疫苗旅客入境。

另外，强劲的财报季也提振股市买气，加上辉瑞大药厂（Pfizer）宣布对抗COVID-19的口服药证实极为有效，让全球距离击败COVID-19疫情更近一步。

昨天走势分歧的亚股今天涨多跌少。香港、上海、首尔、威灵顿、台北、马尼拉、曼谷和雅加达股市皆收涨；东京、雪梨和新加坡则收跌。

© 2021 AFP