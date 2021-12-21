（法新社香港21日电） 投资人逢低进场捡便宜，亚洲股市今天涨多跌少。不过，投资人仍相当关注传播迅速的COVID-19（2019冠状病毒疾病）Omicron变异株，以及耶诞节期间各国采取的防疫限制措施。

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美国温和派民主党参议员曼钦（Joe Manchin）先前表明拒绝支持总统拜登提出的1.75兆美元社会支出法案。如今报导指出，曼钦可能仍有意愿与拜登协商，这也为市场提供些许支撑力道。

Omicron的出现造成各国股市重挫，由于病毒传播迅速，迫使政府实施各项防疫措施，因此对经济造成伤害。

荷兰已宣布在耶诞期间实施封城；德国也收紧限制，未接种疫苗者受到显着影响；此外，媒体揣测，英国也可能实施更严格的防疫措施。

Crossmark Global Investments首席市场策略师费南德兹（Victoria Fernandez）说：「波动性和不确定性是关键要素，将带领我们进入新年。」

澳洲国民银行（National Australia Bank）分析师厄崔尔（Ray Attrill）则称：「目前…病毒传播对经济造成的短期影响以及相关防疫限制，成为市场关注焦点。」

东京股市上涨逾2%；香港股市上扬1%；上海综合股价指数收涨0.88%。

雪梨、首尔、新加坡、台北、威灵顿、雅加达和曼谷股市也收涨；马来西亚和马尼拉股市则收黑。

© 2021 AFP