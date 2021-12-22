（法新社香港22日电） 亚洲股市延续全球股市涨势，今天涨多跌少，在此同时投资人评估快速传播的COVID-19（2019冠状病毒疾病）变异株Omicron带来的影响。

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世界各地股市长达一年半的涨势，在近几周力道逐渐减弱，主因投资人担心新变异株Omicron和政府实施的防疫措施。各国央行同时也开始缩减疫情爆发时祭出的大规模金援措施。

美国总统拜登大力推动国会通过1.75兆美元社会支出法案的努力只差临门一脚，民主党参议员曼钦（Joe Manchin）19日表示拒绝支持这项法案。拜登表示他对于可以赢得曼钦的关键一票持乐观态度后，投资人正在关注华府情势的发展。

亚股20日下跌后，隔天投资人逢低买进，股市反弹回涨，今天涨势持续。

市场预期美国食品暨药物管理局（FDA）最快本周将授权美国辉瑞大药厂（Pfizer）和默沙东集团（Merck & Co.）生产的口服药用于治疗COVID-19，提供对抗疫情的新工具，也有助于拉抬股市。

然而，分析师警告耶诞假期前交易清淡，在新年之前市场波动性仍高。

东京、香港、雪梨、首尔、台北、威灵顿、新加坡和曼谷股市都收涨；上海、马尼拉和雅加达股市则收黑。

© 2021 AFP