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（法新社香港5日电） 亚洲股市今天收盘涨多跌少，因市场对经济前景怀抱期望，压过疫情急遽升温、新封锁措施和疫苗接种进度缓慢引发的担忧，以及美国参议院选举的不确定性。

分析师虽对今年经济的长期前景普遍乐观，但推出不久的疫苗接种计画尚未对市场产生影响，这意味今年头几个月股市可能出现震荡。

数据显示，美国单日就有将近28万人确诊2019冠状病毒疾病（COVID-19），目前美国因染疫病故人数突破30万，显示了未来任务艰钜。

与此同时，传染力更快的变种病毒侵袭全世界，各国政府被迫再次收紧防疫限制措施；英国官员警告医疗体系可能很快就会面临崩溃后，英格兰地区实施全境封锁6周的措施。

如此的措施引发各界担心，早已举步维艰的经济复苏可能在第一季上演脱轨戏码，加上施打疫苗进展比预期缓慢，为市场添加不安的气氛。

外汇经纪商安达（OANDA）资深市场分析师厄兰（Craig Erlam）说：「毫无疑问，第一季情势仍将严峻，佳节期间疫情扩散情况一直相当严重，各国因此收紧并延长封锁措施。」

亚股今天稍早一度陷入挣扎，但许多市场最终反弹收涨。香港股市由黑翻红，收涨0.64%。上海股市上涨0.73%，台北股市上扬0.66%，首尔股市扬升1.57%，新加坡股市微涨0.03%，曼谷股市大涨2.62%，雅加达股市上涨0.53%，威灵顿股市劲扬2.11%。

东京股市下跌0.37%，雪梨股市微跌0.04%，马尼拉股市挫跌0.88%。

© 2021 AFP