（法新社香港4日电） 亚洲股市今天涨多跌少，休完农历年假的香港股市恢复交易首日，无视美股跌势收涨逾3%。亚马逊公司（Amazon）财报优于预期，在周末假期前增添市场乐观气氛。

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然而，欧洲央行出人意料立场倾向鹰派，让投资人更加担心欧洲央行将撤除疫情期间的刺激经济措施。

今天稍晚将公布的美国就业数据受到万众瞩目，这项数据通常被联邦准备理事会（Fed）作为政策决定的参考依据，下周出炉的通膨报告也备受期待。

随着经济重新开放，就业市场也走上复苏轨道，联准会表示感觉有足够的空间，可以从3月启动升息来对抗飙升的通膨。目前通膨率处于40年高点。

评论家表示，今天即将出炉的就业报告若数据强劲，将使联准会3月可能采取更加鹰派政策的说法再起，也就是届时可能升息50个基点，而非通常宣布的25个基点。

农历新年休市3天后，今天恢复交易的港股领涨亚股，涨幅逾3%。阿里巴巴和腾讯等科技巨擘与权重股，都是这波涨势的主要推动力，汇丰等金融股买气也旺。 东京、雪梨、首尔、新加坡、马尼拉、曼谷和雅加达股市都收涨。威灵顿股市收跌。上海和台北股市仍因为农历新年休市。

© 2022 AFP