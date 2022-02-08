（法新社香港8日电） 亚洲股市今天涨多跌少，在此同时投资人静待本周稍晚将出炉的美国通膨数据。由于各国央行将结束低利率时代，今年以来股市震荡的特性料将持续。

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亚股昨天走势分歧，今天早盘则走高，受惠于投资人逢低买进带动，以及美国1月非农业就业人口增幅高于预期，让人对经济复苏状况感到安心。

美国通膨数据将于10日出炉，预料将看到上个月物价再度攀涨。美国去年12月通膨率创下40年来最高纪录。

各国央行两年前推出超宽松货币政策，以防经济受到COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情影响，但如今物价飙涨已促使他们收紧货币政策。同时多国央行也已经升息，美国联邦准备理事会（Fed）3月是否会首度上调利率成为众所瞩目的焦点。

尽管美国财经首长没有提供升息明确的时间表，但有关今年将升息几次和幅度多少的揣测四起。目前华尔街对升息次数的预测从3次到7次不等。

这股不确定的氛围已对今年全球股市造成影响，有评论家警告股市波动会加剧。

由于新闻报导，美国将放宽前总统川普对日本钢铁实施的进口关税，东京股市闻讯收涨。雪梨、新加坡、首尔、威灵顿、曼谷、上海、台北和马尼拉股市都收涨。

香港股市收跌，受累于有报导指出，阿里巴巴主要股东日本软体银行集团（SoftBank）计划减持部分阿里巴巴股票，使阿里巴巴承受压力。雅加达股市收盘也微跌。

© 2022 AFP