（法新社香港22日电） 美国联邦准备理事会主席表示，美国可能加速升息脚步，引发前一天的华尔街股市收跌，亚股今天未随美股挫跌，区域股市多收涨，其中港股恒生指数涨逾3%，领涨亚股。

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俄罗斯入侵乌克兰，美国对俄国实施石油禁运后，欧盟国家也展开相关讨论，国际油价闻讯涨逾7%。

部分欧盟成员国力促祭出更多制裁，扩大对俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）施压，不过德国等其他仰赖俄国能源的国家，迟迟不肯针对关键产业实施制裁。

另外，全球能源巨擘沙乌地阿美石油公司（Saudi Aramco）旗下位于沙国红海的多处设施遭叶门什叶派激进团体青年运动（Houthi）飞弹击中后，沙乌地阿拉伯警告，叶门叛军攻击其石油设施，对全球供应造成「直接威胁」。

而在石油供应紧缩之际，经济重新开放导致需求飙升，近几周油价飙涨造成全球市场陷入混乱。

安达（OANDA）高级市场分析师莫雅（Edward Moya）说:「能源投资人似乎日益认为距离供应短缺不远。」

市场越来越担心全球经济恐面临物价飙升但成长停滞的停滞型通货膨胀（stagflation）。

美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）昨天表示，联准会可能加速升息脚步，以抑制通膨。

SPI 资产管理公司（SPI Asset Management）分析师殷尼斯（Stephen Innes）说：「我觉得联准会5月和6月会升息50个基点，决策者会发现强力抑制通膨又不造成失业攀升并不容易。」

「只要升息2码持续存在议题中，股市依然会不安。」

安达的莫雅也表示：「投资人认为升息速度可能比他们之前预期还快，恐会导致「缩减恐慌」（Taper Tantrum），以及停滞性通膨。」

前一天的华尔街股市收跌，今天的亚股大多未随美股挫跌而收涨。

香港股市今天在阿里巴巴暴涨超过11%带动下，恒生指数收盘涨逾3%。媒体报导阿里巴巴乐观预期北京当局打压科技股行动近尾声，加速回购库藏股计画，而大幅推升股价。

连假结束恢复交易的东京股市上涨逾1%，受惠于日圆兑美元汇率创6年低点，有利出口表现。

上海、雪梨、首尔、马尼拉、雅加达、曼谷和威灵顿都收涨；台北、新加坡和吉隆坡股市则收跌。

© 2022 AFP