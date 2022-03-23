（法新社香港23日电） 继华尔街股市昨天走高，亚股今天接棒续涨，主因投资人对美国联邦准备理事会（Fed）的升息计画将有助于控制通膨，抱持乐观预期。 尽管俄乌战争依然多所堪虑，分析师指出，由于投资人料定消费者会有韧性，同时不断会有经济体重新开放，目前市场已恢复部分信心。

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联准会主席鲍尔（Jerome Powell）21日表示，如果早已处于40年高点的通膨下滑不够快，联准会准备采取更积极的升息行动。

联准会官员上周升息一码，但有些人主张升息两码，鲍尔表示并不反对此一主张；并说，他对美国经济足够坚挺、能够承受这样的升息感到高兴。 信安环球投资公司（Principal Global Investors）首席策略师夏哈（Seema Shah）说：「我们看好今年的股市。」

她并说，尽管随着衰退风险攀升，短期展望具挑战性，「我们仍认为，美国经济基本面相当良好」。 「升息速度加快显然有助于通膨下滑」，从而能减少长期收紧货币政策的必要性。 东京股市上涨3%；中国承诺为市场提供支撑，激励科技股上涨，持续带领香港股市走高，恒生指数收涨1.21%。

上海、首尔、雪梨、新加坡、台北、马尼拉和曼谷股市都收涨；雅加达和威灵顿股市收跌。

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