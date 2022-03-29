（法新社香港29日电） 亚洲股市今天涨多跌少，主因投资人对目的是结束长达一个月战争的乌克兰和俄罗斯谈判，抱持乐观态度。

广告 继续浏览后续

尽管东欧冲突持续升级，但外交官设法寻找和平解决方法，让投资人对重返股市的信心愈来愈强。

现在市场聚焦在伊斯坦堡，俄乌两国官员在此展开3月10日以来的首度面对面谈判。土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）呼吁双方「结束这场悲剧」。他还说：「全世界正在等待你们的好消息。」

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）称莫斯科的军事目标是「将乌克兰去军事化和去纳粹化」，以及要求乌克兰保持中立地位。

中立性和遭俄国占领的顿巴斯（Donbas）未来的地位可能会在谈判议程上，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）承认「以武力解放所有领土是不可能的，恐怕会演变成第三次世界大战，我完全了解这点」。

但他强调：「乌克兰的主权和领土完整是毋庸置疑的，对国家的有效安全保障是强制性要求。」

东京股市、香港、雪梨、首尔、台北、曼谷和威灵顿股市都收涨；上海、新加坡、马尼拉和雅加达股市则收跌。

© 2022 AFP